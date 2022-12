01. Atelier Robin des bois

About Belles réussites

Belles réussites raconte ces entrepreneur.es qui ont choisi de développer leur activité dans un cadre sécurisé et collectif : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).





A la fois entrepreneur.es autonomes et salariés d’une entreprise coopérative, ils et elles nous racontent leur parcours et leur métier, ce qui les a mené à l’entrepreneuriat et pourquoi ils ont choisi la voie

coopérative et collective.





Ils et elles ont des compétences et activités très diverses (artisans, communicants, coachs, jardiniers, développeurs, formateurs, journalistes, illustrateurs…) mais ont en commun d’être salariés de l’Ouvre-Boîtes, coopérative d’activités et d’emploi en Loire Atlantique et Vendée.





Ecoutez leurs parcours aussi singuliers qu’inspirants et découvrez, en filigrane à travers leurs histoires, les coopératives d’activités et d’emploi.





Pour en savoir plus sur l’Ouvre-Boîtes : www.ouvre-boites44.coop

