Henri Clément, apiculteur professionnel et porte-parole de l'UNAF (Union Nationale de l'Apiculture Française) nous parle des effets du bouleversement climatique sur les abeilles, constatés depuis des années par les apiculteurs : récoltes en baisse de miel, et de plus en plus aléatoires, destruction des ressources florales avec les sécheresses à répétition ou les gelées tardives, fonte de la cire et mort des colonies...